Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı

AVCILAR'daki amatör Cihangirspor'un U14 takım kaptanı Taha Kadir Eser(14), yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak yaşama veda etti. Küçük kaptanı takım ve okul arkadaşları gözyaşları ve formasıyla uğurladı.

İnönü Ortaokulu öğrencisi Taha Kadir Eser, bir gün hayalini kurduğu Fenerbahçe'de top koşturmak için Cihangirspor'da ter dökmeye başladı. Azmi ve çalışkanlığı ile dikkat çeken Taha Kadir Eser, bir süre sonra U14 takım kaptanlığına getirildi. Bundan 5 ay önce hazırlık maçına çıkan küçük kaptan, maç sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

GENİZ ETİ TEŞHİSİ KONULDU

Cenaze namazı kılınan Taha Kadir Eser, Büyükçekmece'de toprağa verildi.