Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

HAKKARİ (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü Spor, kendi evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Ligin 13. haftasında olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen maçta Hakkarigücü Spor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Merzan Futbol Sahası'nda oynan ve vatandaşların ilgi gösterdiği maçı Hakkari ekibi, ilk yarıda bulduğu golle 1-0 kazandı.

Müsabakayı izleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sporcuları tebrik etti.

Karşılaşmayı, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ve Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel de izledi.