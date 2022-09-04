Futbol: Spor Toto 1. Lig Güncel Haberler Stat: Denizli AtatürkHakemler: Mehmet Türkmen, Emir Eray Eyisoy, Ogün KamacıAltaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Asım Hamzaçebi (Dk. 65 Okan Derici), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 81 Bekir Turaç Böke), Özer Özdemir, Mayi, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 89 Erdal Akdarı), Emre Sağlık (Dk. Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Mehmet Türkmen, Emir Eray Eyisoy, Ogün Kamacı Altaş Denizlispor : Abdulkadir Sünger, Asım Hamzaçebi (Dk. 65 Okan Derici), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 81 Bekir Turaç Böke), Özer Özdemir, Mayi, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 89 Erdal Akdarı), Emre Sağlık (Dk. 65 Berkant Gündem), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuz Kağan Güçtekin, Sedat Şahintürk (Dk. 80 Levent Ayçiçek), Kerim Avcı (Dk. 80 Emir Şenocak), Atabey Çiçek (Dk. 63 Dembele), Koutroumpis, Okan Alkan (Dk. 88 Alpay Koldaş), Caner Cavlun, Mehmet Özcan (Dk. 63 Mulumba), Caner Hüseyin Bağ Sarı kartlar: Dk. 67 Özer Özdemir (Altaş Denizlispor ), Dk. 67 Mulumba, Dk 90+1 Dembele, Dk. 90+5 Levet Ayçiçek (Beyçimento Bandırmaspor) Gol: Dk. 61 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor) Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi. Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek Mustafa Kemal Atatürk Özer Özdemir Denizlispor Denizli Güncel Haberler

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