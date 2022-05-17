FUTBOL OYNARKEN ÇARPIŞMA SONUCU DİLİ BOĞAZINA KAÇAN GENÇ HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ - Haberler

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da halı sahada futbol oynarken topa vurmasının ardından dili boğazına kaçan ve bilincini kaybeden Azat Halo (21), yan sahada futbol oynayan ve daha önce ilk yardım eğitimi alan Yunus Kara ile sahada bulunanlarının yaptığı müdahale ile yaşama döndü.

Olay, dün akşam saatlerinde gençlerin futbol oynadığı halı sahada meydana geldi. Maç sırasında topa vuran Azat Halo, bir anda yere yığılarak baygınlık geçirdi. Dili boğazına kaçan Halo, bilincini kaybederken, saha içinde yaşanan paniğin ardından yan sahada arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan ve 'ambulans çağırın' seslerini duyan Yunus Kara, gencin yardımına koştu. Kara, baygınlık geçirdikten sonra dili boğazına kaçıp bilinci kapanan ve çenesi kilitlenen gence sahadakilerle müdahale ederek, dilini çıkardı. Sağlık ekipleri gelene kadar müdahalesini sürdüren Kara, Halo'nun nefes alıp vermesini sağladı. Gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Halo, tedavisinin ardından evine gönderildi.

DEVA Partisi Çerkezköy İlçe Başkanı Yunus Kara, hayatını kurtardığı Azat Halo ile olayın yaşandığı halı sahada bir araya geldi. Daha önce ilk yardım eğitimi aldığını söyleyen Kara, "Aynı saatlerde arkadaşlarla halı sahada maç yapıyorduk. Bir anda arkadaşların toplandığı, bağrışları duyunca arkadaşın yerde yattığını gördüm. Ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi burada yapmak zorunda kaldık. Dilinin ters döndüğünü fark ettim. Çenesini yukarıya kaldırarak ağzını açmasını sağladık. Parmağım ile dilini içeriden çektim. Ambulans gelene kadar müdahalesini yaptık. Çok şükür sağlığına kavuştu. Bunlar vesiledir. O an son dakika halı sahaya gelmemiz, olayı görmemiz, müdahale etmemiz takdiri buymuş, vesile oldu. Çok şükür sağlığı yerinde" dedi.

Olayın ardından hiç bir sıkıntısı kalmadığını söyleyen Azat Hano, "Hiçbir sıkıntım yoktu. Arkadaşlarla maça geldik. Maç esnasında topa vurduktan sonra rahatsızlandım. Maça devam ettim ve daha sonra kendimi yerde buldum. Gözümü açtığımda ise hastanedeydim. Allah razı olsun başkanımız bizi sağlığımıza kavuşturdu. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel