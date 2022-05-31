Futbol Okulu Kayıtları Başladı - Haberler

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Futbol Okulu Kayıtları Başladı

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Futbol Okulu Kayıtları Başladı

Konya'da 'Türkiye'nin Güçlü Altyapısı' sloganıyla ülke sporuna değer katan ve birçok sporcuyu bünyesinde barındıran Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Futbol Okulu açtı. Eğitimler, Hamle Spor Tesisleri'nde 7-14 yaş arası çocuklara verilecek.

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Futbol Okulu faaliyetlerine başladı. 'Türkiye'nin Güçlü Altyapısı' sloganıyla ülke sporuna değer katan Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 7-14 yaş (2015-2008 doğumlular) arası çocuklara Hamle Spor Tesisleri'nde eğitim verecek.

Futbol Okulu'na katılmak isteyen çocuklar, velileriyle birlikte Hamle Spor Tesisleri'ne giderek kayıt olabilecek. Eğitimler uzman antrenörler eşliğinde 18 Haziran'da başlayacak ve yaz dönemi boyunca sürecek. Haftada üç gün gerçekleşecek eğitimlerle çocuklar, yaz dönemini daha verimli ve keyifli geçirme fırsatı yakalayacak.

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