Futbol Maçında Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden polis memuru Murat Kına'nın (32) yere yığıldığı anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Kına, önceki gün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken aniden rahatsızlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sahada yere yığılan Kına, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Murat Kına, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Murat Kına'nın cenazesi düzenlenen törenin ardından Reyhanlı'da toprağa verildi.

Polis memuru Murat Kına'nın son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sahada aniden yere yığılan Murat Kına'ya arkadaşlarının koşarak müdahale etmesi yer aldı.