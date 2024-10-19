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Futbol Maçında Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

Futbol Maçında Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti
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Bursa'da halı sahada maç oynarken kalp krizi geçiren 27 yaşındaki Kaan Kaç, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

BURSA'da halı sahada maç oynarken bir anda yere yığılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaan Kaç (27), hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Arkadaşları ile halı sahada futbol oynayan Kaan Kaç, bir anda fenalaştı. İhbarla adrese sağlık ekipleri geldi. Kaç ambulansla hastaneye kaldırılırken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaan Kaç kurtartılamadı. Kaan Kaç'ın sahada yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, cenaze bugün öğle vakti İnegöl ilçesinde Alanyurt Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. .

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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