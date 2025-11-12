Futbol Maçında Kalp Krizi Geçiren Genç Adamın Anı Kamerada

FENALAŞIP YERE DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu'nun (35), maç sırasında rahatsızlandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaleci olan Kurtoğlu'nun bir anda fenalaşıp yere düştüğü, arkadaşlarının da yanına koştuğu görüldü. Sağlık ekiplerinin, Sinan Kurtoğlu'nu halı sahadan çıkardığı anlar da görüntüye yansıdı.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa),