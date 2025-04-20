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Futbol Maçında Kalp Krizi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Çukurova ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 38 yaşındaki Hasan Bakırhan hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

Karslılar Mahallesi'ndeki halı sahada dün arkadaşlarıyla maç yapan Hasan Bakırhan (38) aniden fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Bakırhan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bakırhan'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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