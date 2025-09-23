Futbol Maçı Sırasında Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde futbol maçı yaparken kalp krizi geçiren 32 yaşındaki polis memuru Murat Kına, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay, halı sahadaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren polis memuru Murat Kına, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yeni Mahalle'deki sahada 21 Eylül'de arkadaşlarıyla maç yapan 32 yaşındaki Kına, fenalaşması sonucu yere yığıldı.
Kına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kına'nın cenazesi, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenin ardından Reyhanlı Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Öte yandan, Kına'nın futbol maçı sırasında fenalaşması halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.