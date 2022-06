Futbol heyecanı Apple TV'ye geliyor!

Apple TV, ABD'de Cuma geceleri düzenlenen beyzbol maçlarının ardından MLS futbol müsabakalarının da yayın haklarını aldı. Üstelik anlaşma 1 yıl değil, tam 10 yıllık imzalandı. Ayrıca tüm ülkelerden üyelerin seyredebileceğini söyleyelim.

Apple TV, 10 yıl boyunca MLS maçlarını yayınlayacak!

Apple TV tarafından alınana MLS hakları kupa maçlarını da kapsadığı için Meksika'daki izleyicilerin bu maçların ülkelerinde yayın haklarını alan kuruluş aracılığıyla izlemeleri gerekiyor. Fakat dünyanın geri kalanında böyle bir problem olmadığı belirtiliyor.

Buna ek olarak, burada yer alacak tüm maçları izlemek isteyen kişilerin yalnızca Apple TV aracılığıyla kullanılabilecek olan yeni bir yayın hizmetine abone olması gerekiyor. Şu an için fiyatlandırma konusunda bir açıklama yapılmadı. Fakat TV+ kullanıcıları tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek.

Apple'ın, bu anlaşma karşılığında MLS'e her yıl en az 250 milyon dolar ödeme yapacağı belirtiliyor. Yani 10 yıllık anlaşma içerisinde en az 2.5 milyar dolarlık bir tutar ödenecek. Tabii bazı oyunve belgesel gibi ek hizmetlerin de bu anlaşmaya dahil edildiğini söyleyelim.

Konuyla ilgili açıklama yapan Apple'ın Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue şunları söyledi:

Spor tarihinde ilk kez taraftarlar büyük bir profesyonel spor ligindeki her şeye tek bir yerden erişebilecekler. MLS hayranları, futbol hayranları ve sporu seven herkes için bir rüyanın gerçekleşmesi. Parçalanma yok, hayal kırıklığı yok. Sadece istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman size her şeyi MLS'i veren kullanışlı bir hizmete kaydolma esnekliği var.

