Furkan Vakfı'nın düğün salonunda 'izinsiz' toplantısına izin verilmedi - Haberler

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Furkan Vakfı'nın düğün salonunda 'izinsiz' toplantısına izin verilmedi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Furkan Vakfı'nın düğün salonunda 'izinsiz' toplantısına izin verilmedi

ANKARA'nın Sincan ilçesinde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyelerinin düğün salonunda düzenleyeceği sohbet toplantısına polis izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vermedi.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyelerinin düğün salonunda düzenleyeceği sohbet toplantısına polis izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vermedi.

Sincan'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul'un, ramazan öncesi vakıf üyelerine yönelik sohbet toplantısı düzenleyeceği düğün salonu önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, toplantı izinsiz olduğu gerekçesiyle salona gelen vakıf üyelerini içeriye almadı. Bunun üzerine salon önünde toplanan kalabalık, polise tepki gösterdi. Grup, 'polis devleti istemiyoruz' sloganları attı. Polis de kalabalığa dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis tarafından ikna edilen grup, daha sonra olaysız dağıldı. Söz konusu toplantının vakfın ilçede bulunan kendi merkezinde gerçekleştirildiği öğrenildi.


Furkan Vakfı'nın düğün salonunda 'izinsiz' toplantısına izin verilmedi

Furkan Vakfı'nın düğün salonunda 'izinsiz' toplantısına izin verilmedi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alparslan Kuytul, Sincan, Polis, Düğün, Güncel, Haberler

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