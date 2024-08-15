Furkan D.'nin savcılık sorgusu yarın devam edecek
Furkan D., Çerkezköy Adliyesi'nde yaklaşık 1 saat süren savcılık sorgusu sonunda, 24 saat ek gözaltı süresi talebiyle ilçe emniyetine götürüldü. Geceyi emniyette geçirecek Furkan D.'nin, yarın tekrar savcı karşısına çıkarılarak sorgusuna devam edilecek.
SAVCILIK SORGUSU YARIN DEVAM EDECEK
Furkan D., Çerkezköy Adliyesi'nde yaklaşık 1 saat süren savcılık sorgusu sonunda, 24 saat ek gözaltı süresi talebiyle ilçe emniyetine götürüldü. Geceyi emniyette geçirecek Furkan D.'nin, yarın tekrar savcı karşısına çıkarılarak sorgusuna devam edilecek.