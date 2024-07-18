Furkan Apartmanı davasında karar bekleniyor

HABER: MEHMET OFLAZ

(GAZİANTEP) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı'nın yarın görülecek duruşmasında karar bekleniyor. Enkazda ailesini kaybeden Özlem Taşdemir, "Biz bu duruşmada mahkeme heyetinden herhangi bir etki altında kalmadan tarafsız, adil ve kamuoyunun vicdanını rahatlatacak bir karar vermesini istiyoruz" derken enkazda ailesini kaybeden Elif Buse Kaplan ise "Deprem ülkesi olan bir yerde kolon kesmek katliamdır, olası kasttır, cinayettir. Emsal bir karar istiyoruz. Adalet istiyoruz" ifadesini kullandı.

Furkan Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan ve ilçede can kaybının yaşandığı tek bina olarak kayıtlara geçti. Deprem sonucu yıkılan binada 51 kişi yaşamını yitirdi.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede tutuklu sanıklar, Eyüp Öğüt, Faik Öğüt, Nejdet Alpay, Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti. Sanıklar ve bina müteahhitlerinden Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever ise firari. Sever kardeşlerle ilgili davanın geçen mart ayında görülen 4'üncü duruşmasında, yakalanamadıkları ve yurt dışına çıkmış olabilecekleri gerekçesiyle haklarında kırmızı bülten çıkarılması ve yeni bilirkişi raporu istenmesi kararlaştırıldı.

27 Nisan'da görülen 5'inci duruşmada Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen yeni bilirkişi raporunun okunmasının ardından tutuklu sanıklar, kolon kestikleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını yineleyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Firari sanıklar Sever kardeşlerin avukatı Ersan Şen, müvekkilleri hakkında kırmızı bülten kararının kaldırılması ve tutuklanmama güvencesine yönelik talepte bulunmuş, bu talep duruşma salonunda tepki toplamıştı. Acılı aileler karar duruşması öncesi Nizip'te "Adalet" yürüyüşü gerçekleştirdi.

"Dosyada tutuklu sanık kalmadı"

Duruşma öncesi Furkan Apartmanı enkazında 23 ve 25 yaşlarındaki kızları ve eşini kaybeden Özlem Taşdemir ile enkazda annesi, babası ve iki kız kardeşini kaybeden Elif Buse Kaplan, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Özlem Taşdemir, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde Nizip'te yıkılan tek bina olan Furkan Apartmanı'nda 51 canımızı kaybettik. Dava sürecinde 7'nci celseye geldik. Bu süreçte tutuklu olarak yargılanan Eyüp Öğüt, Faik Öğüt, Nejdet Alpay, Yılmaz Şahin Yurtyapan 5'inci celsede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve dosyada tutuklu sanık kalmadı" dedi.

Mahkeme heyetine seslendi

Yarın karar duruşması görüleceğini belirten Taşdemir, "Biz bu duruşmada mahkeme heyetinden herhangi bir etki altında kalmadan tarafsız, adil ve kamuoyunun vicdanını rahatlatacak bir karar vermesini istiyoruz. Çünkü deprem davaları içinde karar aşamasına gelen tek bina Furkan Apartmanı. Burada verilecek olan karar sadece bizi değil adalet bekleyen tüm deprem davalarının ailelerini de etkileyecektir. 19 Temmuz'da görülecek karar duruşmasına tüm kamuoyunu bize destek olmaları için Nizip Adliyesi'ne bekliyoruz" diye konuştu.

"Emsal bir karar istiyoruz"

Elif Buse Kaplan da "Annem, babam ve kız kardeşlerim için adalet istiyorum. Deprem ülkesi olan bir yerde kolon kesmek katliamdır, olası kasttır, cinayettir. Emsal bir karar istiyoruz. Adalet istiyoruz" ifadesini kullandı.