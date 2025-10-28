Haberler

Furkan Apartmanı Davası'nda Mahkeme Kararı Bozuldu

Güncelleme:
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Furkan Apartmanı'nın yıkımıyla ilgili davada verilen beraat kararları, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Yeni iddianame ile sanıkların yeniden yargılanmasına karar verildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin 3 sanık hakkında verilen karar, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince bozuldu.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesince 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanık hakkında verilen kararı inceledi.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu.

Kararda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı, bu nedenle olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu dosyaların birleştirilmesi ve sanıkların birlikte yargılanması gerektiğinin belirtildiği kararda, "Tüm dosyaların birleştirilmesine karar verilerek, tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli olmakla birlikte yerel mahkemece verilen hükmün bozulmasına karar verilmiştir." denildi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö, kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
title
