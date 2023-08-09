Bolu'da yol üzerine bırakılan asma kilitli çanta bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan kahvaltı malzemeleri ve tekstil ürünleri çıktı. Çantayı yol üzerine bırakan kişinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Fünye ile patlatılan şüpheli çantadan kahvaltı malzemeleri ve tekstil ürünleri çıktı

BOLU - Bolu'da yol üzerine bırakılan asma kilitli çanta bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan kahvaltı malzemeleri ve tekstil ürünleri çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde üzerinde asma kilitle kilitlenmiş bir çanta bulunduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, ihbarın yapıldığı alana geldi. Caddenin bir kısmını emniyet şeridiyle trafiğe kapatan ekipler çalışma başlattı. Vatandaşların meraklı bakışları arasında hazırlıklarını tamamlayan bomba imha uzmanı şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan çantanın içerisinden kahvaltı malzemeleri ve tekstil ürünleri çıktı.

Çantayı yol üzerine bırakan kişinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.