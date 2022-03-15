FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN KIYAFET ÇIKTI - Haberler

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FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN KIYAFET ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DÜZCE'de, otobüs durağına bırakılan çanta fünyeyle patlatıldı.

DÜZCE'de, otobüs durağına bırakılan çanta fünyeyle patlatıldı. Çantanın içerisinden kıyafet çıktı.

Olay, saat 14.30 sırlarında Atatürk Bulvarı'nda bulunan otobüs durağında meydana geldi. Otobüs durağında asılı haldeki çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bulvarı ulaşıma kapattı. Bomba imha uzmanı, çantaya fünye bağlayarak patlattı. Çantanın içerisinden kıyafet çıktı. Çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.

FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN KIYAFET ÇIKTI

FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN KIYAFET ÇIKTI

FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN KIYAFET ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Bulvarı, Güncel, Haberler

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