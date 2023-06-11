Funda Arar ve Mustafa Ceceli Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali'nde coşturdu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali'nde Funda Arar ve Mustafa Ceceli konser verdi. İzleyenlere coşkulu anlar yaşattılar.

TEKİRDAĞ Uluslararası Kiraz Festivali'nde ünlü şarkıcılar Funda Arar ve Mustafa Ceceli, verdiği konserle izleyenlere coşkulu bir gece yaşattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali'nin 3'üncü gününde Funda Arar ve Mustafa Ceceli, konserleri düzenlendi. Ünlü şarkıcılar, söylediği şarkılarla izleyenleri coşturdu. Sahneye ilk çıkan Mustafa Ceceli, şarkılarını söylediği sırada bir sürpriz yaparak Ekin Uzunlar da sahneye çıktı. İkili konsere gelen vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı.

Funda Arar da beğenilen duyusal şarkılarını seslendirdi. Sevenleri de Arar'ın şarkıların eşlik edip birlikte söyledi.