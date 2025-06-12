Fulbright Burs Kurulu Üyeleri Trump Yönetimini Protesto İçin İstifa Etti

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Fulbright Burs Kurulu'nun çoğu üyesi, Trump yönetiminin burs kazanan uluslararası öğrencileri reddetmesini yasalara aykırı ve kabul edilemez olarak değerlendirerek istifa etti. Kurul, bu durumun ABD'nin uluslararası öğrenci politikalarına zarar vereceğini savundu.

ABD'ye uluslararası öğrencilerin kabulünde önemli rol oynayan Fulbright Burs Kurulu üyelerinin çoğu, Donald Trump yönetiminin halihazırda burs almaya hak kazanmış öğrencileri reddetmesi nedeniyle istifa etti.

Yazılı bir açıklama yapan Fulbright Burs Kurulu üyeleri, Trump yönetiminin son haftalardaki eylemlerinin "yasalara aykırı" ve "kabul edilemez" olduğunu savundu.

Tamamına yakını istifa eden kurul üyeleri, yönetimin halihazırda 2025-2026 akademik yılı için Fulbright bursu kazanmış uluslararası öğrencileri dahi reddettiğini ve başvuran öğrencilerin bilgilerinin "yetkisiz şekilde incelendiğini" belirtti.

Kurul üyeleri, Trump yönetiminin bu kararlarını "benzeri görülmemiş" olarak nitelendirerek, bu adımların ABD'nin uluslararası öğrenci politikalarına zarar vereceğini savundu. Açıklamada, "Bu önlemlerin sadece yasaya aykırı olmakla kalmayıp, Fulbright misyonuna ve Kongre'nin yasada belirlediği ifade özgürlüğü ile akademik özgürlük gibi temel değerlere de aykırı olduğunu düşünüyoruz." ifadesi yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkeye gelen ya da gelmek üzere başvuru yapan binlerce uluslararası öğrenciye ilişkin süreçleri "güvenlik" gerekçesiyle yavaşlatmış veya durdurmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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