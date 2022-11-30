Fujian Eyaleti, Asean'la Ticaretinde Yüzde 13,2'lik Büyüme Kaydetti

FUZHOU, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleriyle olan ticaret hacmi 2022'nin ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2'lik artışla 340,29 milyar yuana (yaklaşık 47,41 milyar ABD doları) yükseldi.

FUZHOU, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleriyle olan ticaret hacmi 2022'nin ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2'lik artışla 340,29 milyar yuana (yaklaşık 47,41 milyar ABD doları) yükseldi.

Xiamen Gümrük İdaresi, toplam ticaret hacminde ihracatın 209,65 milyar yuana ulaştığını, ithalatın ise 130,64 milyar yuan olduğunu ve böylelikle geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 13,3, ithalatın ise yüzde 13'lük artış sergilediğini bildirdi.

ASEAN üyelerinden Endonezya, Filipinler ve Vietnam, Fujian'ın en önemli ticaret ortakları olurken bu ülkelerle ithalat ve ihracat sırasıyla 96,34 milyar yuan, 69,63 milyar yuan ve 56,31 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde Fujian'dan ihraç edilen belli başlı ürünler; emek yoğun ürünler, mekanik ve elektrikli ürünler ve tarımsal ürünler olarak belirlendi. Önde gelen ithal ürünleriyse kömür, doğalgaz, tarımsal ürünler ve metal cevheri oldu.