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Fujian'da Yurtdışı Çinli Yetenek Kalkınma Konferansı'nda 989,2 milyon dolarlık işbirliği anlaşması imzalandı

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Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen Birinci Yurtdışı Çinli Yetenek Kalkınma Konferansı'nda 7,019 milyar yuan değerinde işbirliği anlaşması imzalandı. Etkinlik süresince, denizaşırı Çinli yetenekler ve ekonomik kalkınma konularında çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

FUZHOU, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da Cuma günü sona eren Birinci Yurtdışı Çinli Yetenek Kalkınma Konferansı'nda 7,019 milyar yuan (yaklaşık 989,2 milyon ABD doları) değerinde işbirliği anlaşmasına varıldı.

Tüm Çin Yurtdışından Dönen Çinliler Federasyonu ve Fujian eyalet yönetiminin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı etkinlik Çarşamba'dan Cuma'ya kadar sürdü.

Etkinlik süresince, akademik etkileşimler ve inovasyonun kazanımlarına ilişkin sergiler de dahil olmak üzere, kilit alanlarda denizaşırı Çinli yetenekler ve ekonomik kalkınmaya ilişkin bir dizi faaliyet gerçekleştirildi.

Fuzhou, şu anda yurtdışında ikamet eden pek çok Çinlinin memleketi olmasıyla tanınıyor. İstatistiklere göre, şu anda 170'ten fazla ülke ve bölgede 4,3 milyondan fazla Fuzhoulu Çinli yaşıyor.

Son yıllarda Fuzhou, yurtdışındaki Çinliler için iş ortamını optimize ediyor. Fuzhou, 2022'den bu yana yurtdışında yaşayan Çinlileri kapsayan ve toplam 531 milyon ABD doları tutarında sözleşmeye bağlanmış yabancı yatırım içeren 17 projeyi hayata geçirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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