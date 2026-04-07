Çin'in Güneydoğusunda Otomobil Nehre Düştü: 5 Ölü
FUZHOU, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde bir otomobilin köprüden nehre düşmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Yerli yetkililerin açıklamasına göre kaza, pazartesi gecesi Longyan kentinin Changting ilçesine bağlı Xinqiao kasabasında meydana geldi. Araçtaki tüm yolcuların hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: Xinhua