Fuhuşa Teşvik Suçundan Hükümlü Şahıs Çorum'da Yakalandı
Çorum'da, fuhuşa teşvik etmek suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.A. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülabibey Mahallesi'nde saklandığı adreste hükümlüyü gözaltına aldı.
Çorum'da "fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık ettirmek" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il genelinde yapılan çalışmalarda, "fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık ettirmek" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (44) Gülabibey Mahallesinde saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının artından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel