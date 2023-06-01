Fuhuş operasyonunda kurtarılan kadınlardan birinde HIV virüsü tespit edildi

Kütahya merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda kurtarılan kadınlardan birinde HIV virüsü tespit edildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Şubesinden yapılan açıklamada, polis ekiplerince düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 6 şüphelinin yakalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, operasyonda 4 mağdur kadının kurtarıldığı belirtilerek, "Mağdur kadınlardan 'Zeynep' takma adlı Özbekistan uyruklu K.G'nin (27) alınan kan testi sonucundan HIV pozitif (AIDS) olduğu tespit edilmiştir. Şahısla temaslı olan kişilerin sağlık birimlerine müracaat etmeleri önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.

Yaklaşık iki ay süren takip sonucu 23 Mayıs'ta Kütahya ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Bu adreslerde mağdur kadınlara ait el konulan pasaportlar, fuhuştan kazanılan paraların pay edildiği notların bulunduğu ajanda, fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 18 bin 370 lira, 500 dolar, 17 bin som (Özbek para birimi) ve ziynet eşyaları ele geçirilmişti.

Operasyonda, pasaportlarına el konularak tehdit ve şantaj yöntemiyle fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu 4 kadın ekiplerce kurtarılmış, biri Özbekistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 2'si, "insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.