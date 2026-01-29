Haberler

Samsun'da fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, masöz olarak çalışan H.A. ve beraberindeki iki kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

İşletmede denetim yapan ekiplerce masöz olarak çalışan H.A'nın (52) fuhuş yaptığı tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.A. ve A.Ç. (38) ile iş yeri sahibi Y.Ş. (42) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
