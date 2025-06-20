Fuhşa Araçlık Eden 6 Şüpheli Tutuklandı, 6 Kadın Kurtarıldı
Kocaeli ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda mağdur 6 kadın kurtarıldı.
Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, mağdur 6 kadın kurtarıldı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının önlenmesi, zührevi hastalıkların yayılmasının engellenmesi ve mağdur kadınların kurtarılması amacıyla yürütülen projeli dosya kapsamında, 17 Haziran'da sabah saatlerinde Kocaeli ve İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 mağdur kadın ise kurtarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.V, H.T, M.C.A, İ.K. ve B.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheli serbest bırakıldı.