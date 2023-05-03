Fuat Oktay: Türkiye, 25-30 trilyon dolarlık dijital pazardan payını alacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, elindeki büyük veriden değer, hizmet, eser üreterek 2030'larda 25-30 trilyon dolarlık dijital pazardan payını alacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ankara Ofisi'nde düzenlenen 'Dijitalin Yüzyılı Sempozyumu'na video mesaj ile katıldı. Sempozyumun açılış konuşmalarını, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran yaptı. Sempozyuma video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin teknolojik gelişim açısından büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini belirterek, "Uydu teknolojisi, internet altyapısı, yapay zeka teknolojileri açısından büyük ilerlemeler kaydettik. Bir yandan 'uzay yarışında biz de varız' diyoruz, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş uydularımızı uzaya gönderiyoruz. Diğer yandan günümüzün en ileri teknolojileri ile donatılmış olan hepimizi gururlandıran Togg gibi akıllı cihazlar üretiyoruz. Bir yandan TCG Anadolu gibi dünyada çok az ülkenin sahip olabildiği türde bir SİHA uçak gemisi yapıyor, diğer yandan yerli helikopterler, denizaltılar yapıyoruz. Hava, kara, deniz, denizaltı ve uzay için ürettiğimiz bu teknoloji harikası araçlar, bir bakıma Türkiye'nin teknoloji alanında dalgalandırdığı bayraklardır. Tabii ki buna enerji, ulaşım, altyapı gibi tüm diğer sektörleri de rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Basit bir video konferans görüşmesini bile 'millet teknoloji görsün' diye anlatacak kadar ufku dar, ülkemizin siber güvenlik çalışmalarına, uzay projelerine set çekmek isteyecek kadar vizyonsuz muhalefeti gördükçe onlar adına utanıyoruz. Geçmişten bugüne kadar ülkemizin sanayi ve teknoloji alanında ilerlemesine katkı sağlayan birçok müteşebbisimizin önünde duvar gibi dikilen bu zihniyet, maalesef Türkiye'nin medeniyet yürüyüşünü de akamete uğratmıştır. Türkiye'yi geriletmek niyetinde olan bu sığ zihniyetin, 'Dijitalin Yüzyılı' hedefini içine sindirmesini beklemiyoruz" diye konuştu.

21 yılda inşa edilen altyapıya, dijital imkanların da ekleneceğine işaret eden Oktay, "'Dijitalin yüzyılında Türkiye, elindeki büyük veriden değer, hizmet, eser üreterek 2030'larda 25-30 trilyon dolarlık dijital pazardan payını alacaktır. Türkiye, siber vatanda milli uygulamalarla tam bağımsız ve egemen, hem kamu meslek örgütleri hem de özel sektörde süreçleri dijital uygulamalarla hızlandırmış, dijital teknolojiler alanında, insan kaynağı daha zengin bir konumda olacaktır. Web 3.0 ve üzeri yeni teknolojiler kapsamında ülkemize özgü platformların oluşturulması için gerekli teşvik mekanizmalarını hayata geçirmeye devam edeceğiz. Dijital dönüşümü yaygınlaştırmaya yönelik programları imalat sanayinin farklı kollarına adapte ederek özellikle KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

'MEMNUNİYET ORANINI YÜZDE 95'E YÜKSELTTİK'

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, tüm dijital teknolojilerden yararlanılarak doğru, kaliteli veriye dayalı ve insanı merkeze alan uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti. Koç, bu doğrultuda 2008'de devreye alınan e-Devlet platformunun, 63 milyon kullanıcısına 7 bin hizmetin verdiğini söyledi. Vatandaşların e-Devlet'ten memnuniyetini başka ülkelerdeki platformlarla kıyaslayan Koç, "Vatandaş memnuniyetini ölçmek için periyodik olarak anketler düzenledik. Yaptığımız iyileştirmeler sonucunda, vatandaşımızın memnuniyet oranını yüzde 95'e yükselttik. Avrupa Birliği'nin 2023 yılı için hazırlanan ve yakın zamanda yayınlanacak olan 'e-Devlet Kıyaslama Raporu'nda ülkemiz, bir önceki yıla kıyasla genel sıralamada 7 sıra yükseldi. Norveç, İspanya, Portekiz, Avusturya, Belçika, İsveç gibi ülkeleri geride bırakarak 10'uncu sıraya yerleşti. Kullanıcı odaklılıkta 3'üncü, şeffaflık ve temel kolaylaştırıcılar başlığında ise 6'ıncı sıradayız. Diğer bir örnek de 193 ülkenin katılım sağladığı 2022 yılı 'Birleşmiş Milletler e-Devlet Araştırması'nda ülkemiz, 'e-katılım' kategorisinde 18'inci sırayı almıştır. Ayrıca, Dünya Bankası'nın 198 ülke ekonomisi için oluşturduğu 'Kamu Teknolojileri Olgunluk Endeksi'nde de kategori olarak en yüksek sınıf olan A kategorisinde yerini almıştır" ifadelerini kullandı. (DHA)