Fuat Oktay: Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınac

Fuat Oktay: Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, '22 Mart Dünya Su Günü' nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılarak burada bir konuşma yaptı. Dünya Su Günü'nü, 325 tesisin toplu açılış töreniyle, anlamına yakışır bir şekilde karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Oktay, "Yatırım bedeli 4 milyar 618 milyon lira olan bu 325 eserin ülkemize, şehirlerimize, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu 325 yatırım; 80 milyon metreküpe yakın su depolayarak, şehirlerimize yıllık 83 milyon metreküp içme suyu sağlayarak, yaklaşık 190 bin hektar araziyi sulayarak, 764 bin dekar araziyi toplulaştırarak, ekonomimize yılda 300 milyon liraya yakın fazladan katkı sağlayacaktır" dedi.

Oktay, halen devam eden pek çok büyük tarımsal projeyle, felaket kapılarına dayanmadan çözüm üretecek bir planlama içinde olduklarını söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük orman yangınları ve sel felaketlerinden çıkardığımız dersler ışığında, kurumlarımızın insan ve araç altyapılarını güçlendiriyoruz. Bugün bu çerçevede atacağımız yeni bir adımın müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır. Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin Bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.