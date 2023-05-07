Fuat Oktay Ne yaparsanız yapın biz yolumuza devam edeceğiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Ey Kılıçdaroğlu İHA, SİHA yenilmez. Sen istiyorsan ye. Bu annelerin gözyaşının dinmesi, terörle mücadele demek. Ne yaparsanız yapın biz yolumuza devam edeceğiz dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Oktay, AK Parti'nin icraatlarına değinerek, Her ne yaptıysak bu millet için yaptık, birilerine gösteremedik. Her alanda tarih yazıyoruz. Filyos'ta birine kendi il başkanları anlatıyordu, doğal gazın nasıl karaya getirildiğini. Birinin renkten renge girdiğini gördünüz değil mi Türkiye'nin hayrına olan hiçbir şey işlerine gelmiyor. 'Sana söz' diyorlar ya o Türkiye'nin önünü kesme sözü. Ağababalarına, terör örgütlerine veriyorlardı o sözü. 'Irak'tan, Suriye'den askeri çekeceğim, sen terör devleti kurabilirsin' diyor. ABD, İngiltere, Fransa, Avrupa Birliği, Almanya içindedir. 'Önünü keseceğim' diyemediği için onlara söz veriyor. 'Doğal gazı yiyecek miyiz biz' diyorlar, siz yiyebilirsiniz. Biz 81 ildeki kardeşimizin mutfağına gaz olarak 1 yıl, ısınma olarak 1 ay ücretsiz vereceğiz. 60 milyar dolar petrol ve enerji faturası ödedik geçen yıl. Şimdi o içeride kalacak, benim çalışanıma, size gelecek. Bunu görmekten aciz bir Kılıçdaroğlu ve 7'li masa var. 'İHA, SİHA, Kızılelma ne kadar önemliyse soğan, patates de önemli' dedik. Fiyatlar düşmeye başladı. 'Değişim' diyorlar ya, istismar ediyorlar. Eskilerden oluşan 7'li maşa var. Gericiliği sunmaya çalışan bunlarda ne liyakat ve değişim var ifadelerini kullandı.

'8 SAAT HAMBURGER YENİR Mİ'

İHA ve SİHA'ların terörle mücadeledeki önemine işaret eden Oktay, şöyle konuştu

İHA'lar ve SİHA'lar ne yapıyor Bir reklam var. Anne kızıyla mutfakta, oğlu askerde. Anne hatırlıyor oğlunu, derken terör örgütü pusu kuruyor. Bu gerçek, reklam değil aslında. Tam da patlatmak üzereyken İHA, SİHA hedefi yok ediyor. Ey Kılıçdaroğlu İHA, SİHA yenilmez. Sen istiyorsan ye. Bu annelerin gözyaşının dinmesi, terörle mücadele demek. Ne yaparsanız yapın biz yolumuza devam edeceğiz. Gençlerimiz, mühendislerimiz yapıyor. Gittiler mi ABD'ye benzinliğe Hamburger yediler mi Hiçbir açıklama yapmadan aslında bize bir şey kurulmaya çalışılıyor, inanmayın. Siz FETÖ'cü abilerinizle, PKK'lılarla ne yaptığınızı bilirsiniz. 8 saat hamburger yenir mi Açıklayamadılar. 'Karadan Washington'a gittim' diyor. Ne zamandan beri gizemli olmaya başladı Kimlerle görüştün Nasıl karanlık oyunların peşindesin Kimlere söz verdin Ne konuştunuz kapalı kapılar ardında Çık mertçe, erkekçe açıkla. Açıklayamazlar. Terör örgütü açıklıyor, 'Öcalan'a özgürlük' diyor. (DHA)