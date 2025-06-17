Fuat Oktay, Gürcistanlı Mevkidaşıyla İlk Görüşmesini Gerçekleştirdi

(ANKARA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, göreve yeniden seçilmesinin ardından ilk görüşmesini Gürcistanlı mevkidaşıyla yaptı. Görüşmede Güney Kafkasya, Rusya- Ukrayna savaşı ve Ortadoğu'daki gelişmeler ele alındı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Komisyon Başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından ilk resmi temasını Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Nikoloz Samkharadze ile gerçekleştirdi. Görüşme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldı.

Oktay, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığına tekrar seçilmemizin ardından ilk görüşmemizi Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Nikoloz Samkharadze ile Gazi Meclisimizde gerçekleştirdik.

Görüşmemizde ikili ilişkilerimizin seyrini, uluslararası, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldık. Hem ikili hem bölgesel anlamda iş birliğinin derinleştirilmesinde parlamenter diplomasinin oynadığı role dikkat çekerek parlamenter ilişkilerimizin yalnızca ikili düzeyde değil, aynı zamanda çok taraflı düzeylerde ilerletmenin önemini paylaştık.

Güney Kafkasya'daki barış ve normalleşme sürecinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Ortadoğu'daki saldırganlığı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine yönelik hususlara değinerek bölgedeki sorunların çözümünün yine bölgedeki ülkelere bırakılması gerektiğini vurguladık.

Meclislerimiz arası temasların, stratejik ortaklığımızın yeni alanlara taşınmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyor, diyaloğumuzun güçlenerek devam etmesini diliyorum."