Fuat Oktay, gençlere Togg deneyimi yaşattı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mayıs'ta ilk kez oy kullanan 2 genci, makam otomobili Togg ile ' Gençlik Buluşması' programına götürdü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Gençlik Kolları'nca Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programına, 14 Mayıs seçimlerinde ilk kez oy kullanan Yusuf Enes Gökap (20) ve Lütfiye Sude İçlek (20) ile birlikte gitti. Oktay'ın kullandığı makam otomobili Togg'a, seçimlerde AK Parti Ankara milletvekili adayı olan Cansın Yılmaz Yaşar da bindi. Oktay, gençlere otomobili anlatarak, "Akıllı cihaz diyoruz ya şu anda bunun aracını kullanıyoruz aslında. e-Devlet ve tüm toplantılar dahil, zoom toplantıları da yapabiliyorsun. Kılıçdaroğlu'nun 'Millet teknoloji görsün' olayı var ya, hepsini buradan yapıyorsun. Evindeki akıllı sistemle entegre olabiliyorsun" dedi.

Üniversite sınavlarına hazırlandığını belirten Lütfiye Sude İçlek ise Togg'a olan beğenilerini dile getirdi. Yol boyunca kendisine selam veren vatandaşlara karşılık veren Oktay, Başkent Millet Bahçesi'nde araçtan inerek, gençlerle birlikte program yerine geçti.

Görüntü dökümü:

- Otomobilin içi

- Oktay'ın gençler ile konuşması

- Genel ve detay

Haber: ANKARA,