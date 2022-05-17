Fuat Oktay, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi - Haberler

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Türkiye-Cezayir İş Yatırım Forumu'nda bir araya geldi. Burada konuşan Oktay, "Cezayir'de faaliyet gösteren yaklaşık bin 400'ü aşkın Türk şirketi, 30 bin Cezayirli kardeşimize sağladığı istihdam ile Cezayir ekonomisine katkı sunmaktadır. Biz Cezayir'i bir pazar olarak değil, bölgedeki en önemli ticaret ve üretim ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz. Cezayir'in Mağrip bölgesinde ve Afrika kıtasında barış ve huzurun tesisi ve korunmasında kilit öneme sahip olduğu bilincindeyiz" dedi. Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ise Türk iş insanlarına yatırım çağrısı yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye ve Cezayir İş Dünyası Zirvesi' Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti. Saat 16.00'da başlayan zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Mesut Toprak, Cezayir-Türkiye İş Konseyi Başkanı Djellal Serandi, Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası (CACI) Başkanı Tayeb Chebab ve iş insanları katıldı. Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu'nda, ikili iş görüşmeleri kapsamında karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatları ele alındı.

"YATIRIMCILAR İÇİN GÜVENİLİR VE DAYANIKLI TÜRKİYE"

"CEZAYİR'DE BİN 400'U AŞKIN TÜRK ŞİRKETİ CEZAYİ EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAKTADIR"

"GELİN YATIRIM YAPIN"

Demirören Haber Ajansı / Güncel