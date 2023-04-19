Fuat Oktay Bunlar Kandil'e diyetlerini ödüyorlar

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Kandil'e, FETÖ'ye, PKK'ya çıkan yolları döşüyorlar. Bu bir diyettir. Parayı veren düdüğü çalarmış. Kandil bunlara diyor ki, 'Siz, bizim oylarımızla seçildiniz, haddinizi bileceksiniz, diyetinizi ödeyeceksiniz' Bunlar da o diyeti ödüyorlar?? dedi.

AK Parti'den Ankara 3'üncü bölge 1'inci sıra milletvekili adayı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Milletvekilliği Seçimleri kapsamında bazı ziyaretlerde bulundu. Oktay, ilk olarak taksi durağında sürücüleri ziyaret etti. Burada vatandaşların dertlerini dinleyen Oktay, ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Oktay esnafla bir süre sohbet ettikten sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirip Etimesgut Belediyesi'ne geçti. Ardından 'Muhtarlarla ve Vatandaşlarla İftar Programı'na katılan Oktay, yemeğin ardından konuşma yaptı. Oktay konuşmasında Bugün de Ankara'nın en köklü yerleşim yerlerinden birinde; güzel Etimesgut'umuzda uhuvveti yaşıyoruz. Etimesgut'un esnafı, işletmecisi kadirşinastır dedik; kapılarını çaldık. Burada büyüklerimizle de gençlerimizle de kalpten kalbe kurduğumuz yollar var dedik, dualarınızı almaya geldik. Etimesgut'un kadınları Hayme Ana'dan el almıştır dedik; dualarınızı aldık. Bizleri her zaman coşkuyla bağrınıza bastığınız, birliğimize beraberliğimize sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Bir de buranın yollarını unutanlar, makam mevki sevdası peşine düşüp Ankara'daki vazifesini elinin tersiyle itenler var. Etimesgut için bir tane projesi, vizyonu, hayali olmayanlar var dedi.

'İLK DOĞALGAZ KEŞİFLERİNİ YAPTIĞIMIZDA '7'Lİ GARABET' İNANMAMIŞTI'

Oktay, Cumhur İttifakı olarak kendilerinin, millete hizmetkar olmayı şeref payesi olarak görenlerden olduklarını belirterek, şunları söyledi

Bir asırlık eser ve hizmeti 20 yıla sığdıran biziz. Yarın dev bir projeyi daha hizmete sunacak, enerji bağımsızlığı için tarih yazacağız. Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi, şebekeye verilmeye başlanacak. 2 bin 200 metre derinlikten çıkardığımız milli gaz karaya sevk edilerek hanelere, mutfaklara ulaşmış olacak. Hatırlayın, ilk doğalgaz keşiflerini yaptığımızda bu '7'li garabet zihniyet' inanmamış, kara çalmaya çalışmıştı. Aynı Togg'a yaptıkları gibi 'nerede üretim tesisi, nerede bu gazın ateşi' diyorlardı. Filyos'ta eşsiz bir üretim tesisi kurduk ve söz verdiğimiz gibi Karadeniz gazını milletimizle buluşturmaya saatler kaldı. Türkiye düşmanlarının sözüyle hareket eden muhalefete kalsaydı, bir zamanlar olduğu gibi, yine keşiflerin üstünü kapatır; milletin umutlarının üzerine beton dökerlerdi. Enerji yatırımlarını durduracaklarını, savunma sanayini bitireceklerini, terörle mücadeleye ket vuracaklarını ağızlarıyla söylüyorlar. 'Ne gerek var savunma harcamasına' diyenlere güvenliğimiz emanet edilir mi Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne kadar enerji yatırımlarını durduracağını söyleyenlere ülkenin anahtarını teslim eder miyiz hiç Küresel tefecilerden para bulup getireceğim diyene ekonomi yönetimi verilir mi??

'BUNLAR KANDİL'E O DİYETİ ÖDÜYORLAR'

Fuat Oktay, Türkiye Yüzyılı'nın başkenti Ankara'nın tüm ilçeleriyle marka olmayı sürdüreceğini ifade ederek, Biliyorsunuz, 2018 yılından bu yana Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda emeklilerimize bayram ikramiyesi ödüyoruz. 2023 yılı itibarıyla bu tutarı yüzde 82 artırdık ve 2 bin liraya yükselttik. Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri bir kez olsun aksadı mı; hayır. Hangi tarihte dediysek, o tarihte ikramiyeleri hesaplara yatırdık. Fakat bu '7'li Maşa'nın' başı Bay Kemal, ne diyordu 'Hükümetin emekliye verdiği ikramiye az, biz gelince tek seferde 15 bin lira ikramiye vereceğiz' diyordu, değil mi Ne oldu '7'li Maşa'nın', Bay Kemal'in Ankara Büyükşehir şubesi, bu bayramda çalışanlarına vaat ettiği bayram ikramiyelerini ödemedi. Nerede işçinin ikramiyesi Nerede vatandaşın ikramiyesi Bir oturup bir kalktıkları, bol keseden cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıttıkları kumar masasında mı yediler Milletvekili transferlerinde, ittifak pazarlıklarında mı kaybettiler o ikramiyeleri Vaat var, icraat yok. Söz var, sözünün eri olmak yok. '7'li Maşa'nın' bu Ankara Şubesi, bir de çıkmış şöyle demiş 'Biz de yollar, parklar yaptık ama bunların açılışını, reklamını yapmıyoruz' Yol yapmışlar ama kimse farkında değil. Bunlar ancak bir şeyin yolunu yapmayı bilirler. 2019 Yerel Seçimlerinden beri de o yolları döşüyorlar zaten. Kandil'e, FETÖ'ye, PKK'ya çıkan yolları döşüyorlar. Bu bir diyettir. Parayı veren düdüğü çalarmış. Kandil bunlara diyor ki, 'Siz, bizim oylarımızla seçildiniz, haddinizi bileceksiniz, diyetinizi ödeyeceksiniz' Bunlar da o diyeti ödüyorlar?? diye konuştu.

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HABER: Kaan ULUANKARA, (DHA)-

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023