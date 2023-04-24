Fuat Oktay: Bu millet, yüzyıl sonra da aynı kararlılıktadırCUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye üzerinde art niyetleri olanlar, emelleri olanlar şunu bilsinler ki yüzyıl önce bu millet nasıl tek yumruk olduysa kanını, canını, malını verme pahasına bir karış toprağını vermediyse...

Fuat Oktay: Bu millet, yüzyıl sonra da aynı kararlılıktadır

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye üzerinde art niyetleri olanlar, emelleri olanlar şunu bilsinler ki yüzyıl önce bu millet nasıl tek yumruk olduysa kanını, canını, malını verme pahasına bir karış toprağını vermediyse yüzyıl sonra da aynı kararlılıktadır" dedi.

AK Parti'den Ankara 3'üncü bölge 1'inci sıra milletvekili adayı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Etimesgut ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Oktay, esnafı ziyaret etti, çocuklara hediyeler verdi ve engelli vatandaşların taleplerini dinledi. Fuat Oktay'ı görmek için alana gelen vatandaşlardan Hacı Göktekin, kendi yazdığı 'Doğru yerde, doğru insanlarla beraberiz' şiirini okudu. Göktekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı 'Sevdik seni reis' şiirini ise Erdoğan'a iletmesi için Oktay'a verdi.

Fuat Oktay, seçim otobüsü ile Elvan Mahallesi'ndeki 'Çocuklarla Elvan'da Şenlik Var' etkinliğine geçti. Oktay, etkinlik alanında toplanan kalabalığa otobüsün üzerinden konuşma yaptı. Oktay, milletin desteği arkalarında oldukça güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini söyledi. Oktay, 14 Mayıs'a hep birlikte ve şenlik havasında yürüdüklerini belirtti. Türkiye'nin bağımsız olmasını özellikle gençler için istediklerine işaret eden Oktay, şöyle konuştu: "Yüzyıl önce bunun için kan döktük. Bunun için can verdik. Gencimizle, yaşlımızla, kadınımızla erkeğimizle, varımızla ve yoğumuzla bu ülkeyi başkalarına yar etmedik. Yüzyıl sonra bugün de yar etmeyeceğiz. Türkiye üzerinde art niyetleri olanlar, emelleri olanlar şunu bilsinler ki yüzyıl önce bu millet nasıl tek yumruk olduysa kanını, canını, malını verme pahasına bir karış toprağını vermediyse yüzyıl sonra da aynı kararlılıktadır. Biz, hamdolsun genç ve çocuklarımızda da bu kararlılığı görüyoruz."

Görüntü dökümü:

- Vatandaşlarla buşuşma

- Fuat Oktay'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber: ANKARA,

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023