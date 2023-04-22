Fuat Oktay, Ankara'da şehit ailesini ziyaret etti CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Zeytindalı Harekatı'nın ilk şehidi Piyade Astsubay Musa Özalkan'ın, Ankara'daki ailesini ziyaret etti.

Fuat Oktay, Ankara'da şehit ailesini ziyaret etti

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİ ZİYARET

Oktay, Sincan ilçesindeki ziyaretleri kapsamında, Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü Şehit Ali Er Grup Amirliği'ni ziyaret etti. Kendisini kapıda karşılayan personeli selamlayan Oktay, grup amiri ile de görüşme gerçekleştirdi.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023