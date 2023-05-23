Fuat Oktay: Algı için yaptırdığın anket sonuçlarına güvenirsen bu olurCUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, seçimlerde bazı anketlerin Millet İttifakı'nı yanılttığını söyleyerek, "Sahaya değil de algı için yaptırdığın anket sonuçlarına güvenirsen bu olur.

Fuat Oktay: Algı için yaptırdığın anket sonuçlarına güvenirsen bu olur

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, seçimlerde bazı anketlerin Millet İttifakı'nı yanılttığını söyleyerek, "Sahaya değil de algı için yaptırdığın anket sonuçlarına güvenirsen bu olur. Biz, sahanın böyle olduğunu zaten biliyorduk. Recep Tayyip Erdoğan gerçeklik üzerine gider. Diğerleri hayal satmayla meşguldüler ve sattıkları hayallere bir süre sonra kendileri de inanmaya başladılar" dedi.

Oktay'a sorulan soruların ardından, salonda bulunan ve 28 Mayıs'ta ilk defa oy kullanacak gençler için pasta kesildi. Oktay, ilk defa oy kullanacak geçleri tebrik ederek onlara hediye verdi. Ardından Oktay ve gençler, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi.