Fuat Oktay 9 Şubat, 23.35'te Açıkladı: 'Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımız 17 Bin 674, Kurtarılan Vatandaşlarımızın Sayısı 72 Bin 879'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Şubat'ta saat 23.35'te yaptığı açıklamada; "Hayatını kaybeden vatandaşlarımız şu an itibarıyla bu 17 bin 674 olmuş durumda. Bu arada kurtarılan ve tedavisi devam edenler var; vatandaşlarımızın sayısı da 72 bin 879. Osmaniye ve Kilis, Şanlıurfa'da arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığını buradan ifade edebilirim" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta sabah saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremden Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis de etkilendi. Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu gece AFAD Başkanlığı'nda depreme ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Oktay, saat 23.35'te yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Son 24 saatte bizim yüreklerimizi ısıtan başka bir haber var. Enkazlardan sağ kurtulan vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, canlarımız 121 bin kişi. Özellikle 72 saatten sonrası kritik saatlerdir. 29 bin 622 şu anda arama ve kurtarma ekibimiz sahada. Tüm illerimizde, 10 ilde ve tüm ilçelerimizde. Şimdi köylere de yoğunlaşmış durumdayız. Her bir köye de ulaşana kadar da faaliyetlerimiz kesinlikle bitmeyecek. 29 bin 622 arama ve kurtarma ekibimiz var dedim, bunlardan 6 bin 479'u da uluslararası diğer ülkelerden gelen ekipler.

"KÖYLERE BUGÜN YOĞUNLAŞMIŞ DURUMDAYIZ"

Ne yazık ki, hayatını kaybeden vatandaşlarımız şu an itibarıyla bu 17 bin 674 olmuş durumda. Bu arada kurtarılan ve tedavisi devam edenler var; vatandaşlarımızın sayısı da 72 bin 879. Bu sayının da ümit ediyoruz ki hastanede yatanlara da bir an önce acil şifalar diliyorum. Toplam sahada çalışan personelimize baktığımız da 120 bin 344 an itibarıyla... Her birine şükranlarımı sunuyorum. Köylere bugün yoğunlaşmış durumdayız. Özellikle Osmaniye ve Kilis, Şanlıurfa'da arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığını buradan ifade edebilirim. Yine Diyarbakır, Adana ve Osmaniye'de büyük oranda arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır."