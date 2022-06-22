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FÜ Keban Meslek Yüksekokulunda Mezuniyet Töreni yapıldı

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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FÜ Keban Meslek Yüksekokulunda Mezuniyet Töreni yapıldı

Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokulunda Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokulunda Mezuniyet Töreni düzenlendi.

FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Keban Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen törende, üniversitenin 42 bin öğrencisi ve 6 bin akademik personeliyle büyük bir aile olduğunu söyledi.

Mezun olan öğrencilere başarılar dileyen Yılmaz, "Artık bugünden sonra mezun olarak bu ailenin parçası olmaya devam edeceksiniz." dedi.

Törende, konuşmaların ardından Yılmaz, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Keban Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı tarafından 50 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Fırat Üniversitesi Mehmet Yılmaz Rektör Güncel Haberler

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