FTX TR, listelediği STEP ile işlem yapanlar için ödül havuzunu duyurdu! - Haberler

Kripto para birimlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak bu alanda faaliyet gösteren platform sayısı da yükseliyor. Kendi aralarında rekabet eden bu firmalar, öne geçmek için daha fazla para listeliyor ya da tüketicilerin ilgisini çeken kampanyalar düzenliyor.

Söz konusu kripto para borsalarından biri olan FTX TR, bu durumu bir adım öteye taşıyarak her ikisini birden yapıyor. Son olarak şirket, yeni listelediği STEP için yatırımcıların ilgisini çekecek iki büyük kampanya duyurdu.

FTX TR'den STEP ile işlem yapanlara dev kampanya

FTX TR, kısa süre önce platformunda STEP'i listeledi. Şirket son olarak STEP/USD listelemesini kutlamak amacıyla, FTX TR ve Step Finance ekibinin iş birliğinde 1 milyon 200 bin TL değerinde STEP dağıtılıyor. Ödülden faydalanmak için ise tek yapmanız gereken ise oldukça basit.

Görev 1: FTX TR'ye üye olun ve KYC (Kimlik doğrulama) işleminizi tamamlayın,

Görev 2: Etkinlik süresi boyunca STEP/USD işlem çiftinde 10 USD veya daha fazla alım veya satım işlemi yapın.

Ödüller

Yukarıdaki iki görevi de tamamlayan yeni kullanıcılara 10 USD değerinde STEP verilecek.

Kazananlar, ilk gelen önceliği alır esasına göre toplamda 10 USD'yi aşan ilk STEP alış/satış işleminin zamanı baz alınarak belirlenecek olup, ödül havuzu bitene kadar etkinlik devam edecektir.

Şirketin STEP alım-satım yapan kullanıcılara sunduğu tek ödül havuzu bu değil. 480 bin TL'lik ikinci bir kampanya da yer alıyor. Etkinlikte tüm FTX TR kullanıcıları için 480 bin TL değerinde STEP ödül havuzu bulunmaktadır. Ödül havuzundan hak kazanmak için kullanıcıların STEP/USD işlem çiftinde alım-satım işlem hacmi sıralamasında ilk 100'de yer alması gerekiyor.

Ödüller

STEP/USD işlem çiftinde, 24 saatlik periyotlarda en fazla hacme ulaşan kullanıcılar 3 gün boyunca günlük 160.000 TRY olmak üzere toplamda 480.000 TRY'lik ödül havuzunu paylaşacaktır.

Ödüller, etkinlik dönemi boyunca her gün ayrı ayrı hesaplanmak üzere, STEP/USD işlem çiftindeki toplam alım-satım işlem hacmine göre sıralanarak sıralamada ilk 100'de yer alan kullanıcılara aşağıdaki gibi dağıtılacaktır:

Henüz FTX TR'YE kayıt olmadıysanız bu linkten hesap oluşturabilir ve FTX TR'nin sunmuş olduğu avantajlardan faydalanmaya başlayabilirsiniz. Söz konusu kampanyalarla ilgili detaylara ile buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Türk lirası çekme ve yatırma işlemlerinizi anlaşmalı bankalar aracılığı ile kolayca "ücretsiz bir şekilde" yapabilirsiniz.

STEP Nedir?

Step Finance, işlemleri görselleştirmenize, analiz etmenize, toplamanıza ve yürütmenize izin veren Solana blok zinciri için bir gösterge panosudur. Step Finance ve STEP tokeni, platformun kullanımını yönlendirmek ve ayrıca kullanıcıları ve token sahiplerini ödüllendirmek için özel olarak tasarlanmış benzersiz tokenlarla oluşturuldu.

Tek bir yerde birçok Solana sözleşmesinde işlem yürütmek için kullanılabilir, bu da tüm blok zincirinin kullanımını çok daha uygun hale getirir. Step Finance, Gösterge paneli, Takaslar, Likidite havuzları, NFT galerisi, yardım bağışları, bileşik verim çiftlikleri, ekosistemi yeni getiri fırsatları için izleme yeteneği ve daha fazlası gibi bir dizi özellik ve ürüne sahiptir.

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