FSM Köprüsü Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı Güncel Haberler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ukrayna'nın 31. bağımsızlık yılı dolayısıyla mavi ve sarı renklere büründü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ukrayna'nın 31. bağımsızlık yılı dolayısıyla mavi ve sarı renklere büründü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 31. bağımsızlık yılını kutlayan Ukrayna'nın bayrak renkleri olan mavi ve sarı renklerle ışıklandırıldı. Işıklandırmanın sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. (Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Fatih Sultan Mehmet Ukrayna Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› FSM Köprüsü Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.