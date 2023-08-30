FSM Köprüsü çıkışında zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazaya müdahale için itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kazaya karışan araçların çekici yardımıyla trafik normale döndü.