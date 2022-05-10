Bursaspor Basketbol finale kilitlendi

Frutti Ekstra Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic, EuroCup finali öncesinde yaptığı açıklamada finale kilitlendiklerini vurguladı.

Frutti Ekstra Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic, EuroCup finali öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Sadece bizim şehrimiz, camiamız ve takımımız için değil Türkiye için bu kupada finalde bir takım olması çok önemli. Kulüp olarak ne yaptığımız ve ne durumda olduğumuzun aynı zamanda nasıl bir başarı yakaladığımızın farkındayız. Türk basketbolu için çok önemli bir final. Peri masalı iyi ya da kötü bir şekilde bitecek. Biz ona karar vereceğiz. Avrupa'daki en güzel hikayeyi biz yaşıyoruz. Yarın iyi bitmesi için burada olacağız" şeklinde konuştu.

(Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel