Frutti Extra Bursaspor'u binlerce taraftarı karşıladı

EuroCup'ta finale yükselen Frutti Extra Bursa spor kafilesini, Barış Spor Salonu'nda binlerce taraftar karşıladı.

EuroCup'ta finale yükselen Frutti Extra Bursa spor, Bursa'da coşkuyla karşılandı. Andorra'dan dönen Yeşil-beyazlı kafile, Barış Spor Salonu'na gelir gelmez, binlerce taraftar meşaleler yakıp, tezahüratlar yapmaya başladı. Büyük bir coşkunun yaşandığı karşılama töreni, spor salonunun içine de sarktı. Burada da oyuncular ve taraftar adeta bütünleşti. Bursaspor taraftarı, "O kupa Bursa'ya gelecek" tezahüratları yaparken, kupa sözünü de hem oyunculardan hem teknik heyetten hem de yönetimden aldı.

(Barış Yalım/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel