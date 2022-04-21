Frutti Extra Bursaspor'a taraftarından muhteşem karşılama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Frutti Extra Bursaspor'a taraftarından muhteşem karşılama

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Frutti Extra Bursaspor'a taraftarından muhteşem karşılama

EuroCup son 16 Turu'ndaki Partizan zaferinin ardından Bursa'ya dönen Frutti Extra Bursaspor kafilesi, binlerce taraftarların meşalelerle ve tezahüratlarla karşıladı.

EuroCup son 16 Turu'ndaki Partizan zaferinin ardından Bursa'ya dönen Frutti Extra Bursaspor kafilesi, binlerce taraftarların meşalelerle ve tezahüratlarla karşıladı.

Frutti Extra Bursaspor'un, EuroCup son 16 Turu'nda Partizan'ı elemesinin yakınları devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın bu büyük zaferinin sevinci Bursa'da da devam etti. Sırbistan'dan dönen Bursaspor kafilesi, Barış Spor Salonu önünde binlerce yeşil-beyazlı taraftar tarafından karşılandı. Meşalelerin yakıldığı, tezahüratların yapıldığı karşılamada oyuncuların ve teknik heyetin de mutluluğu görülmeye değerdi. Büyük mutluluk salonun içine de taştı. Bursaspor taraftarı takımlarını adeta yüreklerine basarken, çeyrek finalde de başarılar diledi.

(Barış Yalım - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title