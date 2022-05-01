Frutti Extra Bursaspor 2 oyuncusunun sözleşmelerini uzattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Derek Needham ve Dave Dudzinski'nin sözleşmelerini 2 yıl uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Needham ve Dudzinski ile 2 yıl daha. Oyuncularımız Derek Needham ve Dave Dudzinsk'nin sözleşmelerini 2 yıl daha uzattık." ifadelerine yer verildi.

Uzun forvet Dudzinski ve skorer oyun kurucu Needham, sezon başında yeşil-beyazlı takıma transfer edilmişti.