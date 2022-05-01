Frutti Extra Bursaspor 2 oyuncusunun sözleşmelerini uzattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Frutti Extra Bursaspor 2 oyuncusunun sözleşmelerini uzattı

AA - Mustafa Bikeç - Güncel
 - Güncelleme:
Frutti Extra Bursaspor 2 oyuncusunun sözleşmelerini uzattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Derek Needham ve Dave Dudzinski'nin sözleşmelerini 2 yıl uzattığını duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Derek Needham ve Dave Dudzinski'nin sözleşmelerini 2 yıl uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Needham ve Dudzinski ile 2 yıl daha. Oyuncularımız Derek Needham ve Dave Dudzinsk'nin sözleşmelerini 2 yıl daha uzattık." ifadelerine yer verildi.

Uzun forvet Dudzinski ve skorer oyun kurucu Needham, sezon başında yeşil-beyazlı takıma transfer edilmişti.

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, Needham, oyunlar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title