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Frontex Raporu: AB'ye Düzensiz Geçişlerde Genel Düşüş, Türkiye Üzerinden Geçişlerde Artış

Frontex Raporu: AB'ye Düzensiz Geçişlerde Genel Düşüş, Türkiye Üzerinden Geçişlerde Artış
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Frontex'in raporuna göre, 2024 yılında AB'ye izinsiz girişler yüzde 38 azalırken, Türkiye üzerinden Yunanistan'a yapılan düzensiz geçişlerde yüzde 14 artış gözlemlendi.

Frontex raporuna göre AB'ye düzensiz geçişlerde 2024'te genel toplamda düşüş yaşanırkan, Türkiye üzeri geçişlerde artış kaydedildi.Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı'nın (Frontex) raporuna göre 2024 yılında AB'ye izinsiz giriş teşebbüsünde bulunanların sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 38 azalarak 239 bin kişiye düştü. Bu, 2021'den bu yana kaydedilen en düşük rakama tekabül ediyor.

Rapora göre özellikle Batı Balkanlar rotasından geçişlerde büyük bir azalma yaşanıyor. Bu rota üzerinden yapılan düzensiz girişler yüzde 78 azalarak 21 bin 520'ye geriledi. Frontex, bu düşüşü bölge ülkelerinin göç hareketlerini durdurma çabalarına ve AB ile ortakları arasındaki iş birliğine bağlıyor.

Rapor, Libya ile Tunus'tan Sicilya ve Malta'ya ulaşan Orta Akdeniz rotasında da benzer bir eğilimin yaşandığını ortaya koyuyor. Frontex yetkilileri söz konusu rotadan 66 bin 766 göçmenin kayda geçtiğini bildirdi. Bu rakam 2023'e kıyasla yüzde 59 azalmaya işaret ediyor.

Doğu Akdeniz ve Türkiye üzeri geçişlerde artış Buna karşın bazı bölgelerde ise artış kaydedildi. Doğu Akdeniz rotasında özellikle Türkiye'den Yunanistan'a yapılan geçişler yüzde 14 artarak 69 bin 436'ya ulaştı. Atlantik rotasında ise 46 bin 877 kişi Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalıştı. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 18'lik bir artış anlamına geliyor. En büyük artış ise Belarus üzerinden Polonya ve Litvanya'ya yönelik girişlerde yaşandı. Frontex, bu bölgedeki izinsiz geçişlerin ciddi şekilde arttığını ve kontrol önlemlerinin sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı.

dpa / TY,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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