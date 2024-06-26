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Frontex'in eski direktörü aşırı sağın kazanması halinde AB Komisyonu üyesi olmak istiyor

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Frontex'in eski direktörü Fabrice Leggeri, Fransa'da aşırı sağın kazanması durumunda AB Komisyonu üyesi olmak için aday olacağını belirtti. Leggeri, uygun olduğunu savunarak deneyim ve niteliklerini vurguladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurumu Frontex'in eski direktörü ve aşırı sağcı eski Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Fabrice Leggeri, Fransa'daki seçimleri aşırı sağın kazanması halinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi olmak istediğini belirtti.

Leggeri, Politico'ya verdiği demeçte, Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin erken genel seçimlerde mecliste çoğunluğu sağlaması halinde, AB Komisyonu üyesi olmak için aday olacağını söyledi.

Söz konusu pozisyon için uygun olduğunu savunan Leggeri, "Üst düzey bir devlet memurunun ya da ortalama bir siyasetçinin ötesinde deneyim ve niteliklere sahip olduğumu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Utopia 56" isimli yardım kuruluşu ve Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH), Leggeri hakkında "insanlığa karşı suçlara ve yapılan işkencelere ortak olduğu" gerekçesiyle Nisan 2024'te suç duyurusunda bulunmuştu.

Akdeniz ve Ege'deki geri itme vakalarında rolü bulunduğu iddia edilen Leggeri, 29 Nisan 2022'de Frontex'teki görevinden istifa etmişti.

Leggeri, 6-9 Haziran'da düzenlenen AP seçimlerinde, Şubat 2024'te katıldığı RN'nin listesinde yer almıştı.

AP seçimlerinin Fransa ayağında RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu. Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 9 Haziran'da Parlamento'yu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçim yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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