Freze Makinesine Kaptırdığı Elinden İki Parmak Koptu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde elini freze makinesine kaptıran mobilya atölyesi sahibi Mehmet E.'nin (49) iki parmağı koptu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kılıç Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Mehmet E., ahşap kesimi yaptığı sırada sol elini freze makinesine kaptırdı. İşaret ve orta parmağı kopan Mehmet E., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Mehmet E., buz kalıbına konulan parmaklarının dikilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.