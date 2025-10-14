Haberler

Freze Makinesine Kaptırdığı Elinden İki Parmak Koptu
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya atölyesi sahibi Mehmet E., freze makinesiyle çalışırken elini makineye kaptırdı. Olay sonucunda iki parmağı kopan Mehmet E., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kılıç Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Mehmet E., ahşap kesimi yaptığı sırada sol elini freze makinesine kaptırdı. İşaret ve orta parmağı kopan Mehmet E., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Mehmet E., buz kalıbına konulan parmaklarının dikilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
