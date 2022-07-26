'Freya' adlı 600 kilogramlık mors Norveç'te sahil kasabasını birbirine kattı

Norveç'in başkenti Oslo'da görülen "Freya" isimli mors sahil kasabasını karıştırdı.

BBC'nin haberine göre, bu yıl ilk kez haziranda görülen morsun, sahil kasabası Kragedo'daki teknelere tırmandığı belirtildi.

Güneşlenmek ve uyumak için Norveçlilerin teknelerini seçen Freya sosyal medyada da ilgi topladı.

Norveçli vatandaşlar, 600 kilogram ağırlığındaki dev morsun teknelere tırmanırken çok sayıda tekneyi batırdığını kaydetti.

Mors, bazı vatandaşlar tarafından endişe ile karşılandı ve hatta ötenazi yapılması önerildi.

Norveç Balıkçılık Müdürlüğü, hareketleri izlenen dev canlının iyi durumda olduğunu ve bölgede kalabileceğini ifade etti.

Bunun yanı sıra, vatandaşların denizde yüzerken ya da kanoya bindiğinde mesafeyi koruması tavsiye edilerek, morsların tehlike oluşturmadığı bilgisi paylaşıldı.

Freya'nın İngiltere, Hollanda, Danimarka ve İsveç'te de görüldüğü, son durağının ise Norveç olduğu belirtildi.