Freni tutmayan tır, park halindeki aracı böyle biçti

Aracın sürücüsü hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da freni tutmadığı iddia edilen kepek yüklü tırın, yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybeden, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Çınarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bakar idaresindeki 55 AAG 177 plakalı tır yoldan çıkarak park halindeki Mustafa Danışmaz'a ait 19 ADV 325 plakalı hafif ticari araca çarpıp yola doğru savurdu. Kazada araç sürücüsü Mustafa Danışmaz ile Emine Danışmaz ve Haksız Danışmaz yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ameliyata alınan sürücü Mustafa Danışmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tır sürücüsü, Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.